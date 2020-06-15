В Петербурге на карантине находятся 3690 человек

О прибытии из другой страны сообщили 17 человек. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

О прибытии из другой страны сообщили 17 человек. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

За последние сутки в Петербурге прошли обследование на коронавирус 13502 человека.

На карантине находится 3690 человек. Из них 38 — в обсерваторе, 679 — на самоизоляции, 2973 человек – контактные, сообщили в администрации Петербурга.

В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 186 обращений. О прибытии из другой страны сообщили 17 человек. С начала пандемии в Петербурге коронавирусом заразились 20 тыс. 561 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, за сутки в Петербурге выявлено 256 новых случаев заражения коронавирусом. В России число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 537 тыс. 210 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. В марте ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по мнению ученых, заразиться коронавирусной инфекцией через воду невозможно, однако в процессе нахождения в общественном бассейне не исключена возможность передачи вируса воздушно-капельным или контактным путем.