Эксперт оценил риски заражения коронавирусом в бассейне

Эксперт оценил риски заражения коронавирусом в бассейне
В воде вирус не может существовать. Фото: pixabay.com

По мнению ученых, заразиться коронавирусной инфекцией через воду невозможно, однако в процессе нахождения в общественном бассейне не исключена возможность передачи вируса воздушно-капельным или контактным путем.

Как объяснил специалист по биологической защите Георгий Фролов, вода в бассейнах проходит серьезную дезинфекцию, поэтому абсолютно безопасна. Тем не менее, перед и после купания следует умыться с мылом, передает слова ученого телеканал «Звезда».

Также стоит быть внимательным при контакте с поручнями, краями бассейна, использовании душевых, туалетов и раздевалок. Поэтому крайне важным остается соблюдение социальной дистанции и использование антибактериальных средств.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению академика РАН, вторая волна коронавирусной инфекции неизбежна, так как пандемия обычно длится от года до трех лет.

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