Академик РАН оценил вероятность второй волны пандемии коронавируса

Повторное заражение организм может перенести в более тяжелой форме. Фото: pixabay.com

Повторное заражение организм может перенести в более тяжелой форме. Фото: pixabay.com

Академик Российской Академии наук (РАН), профессор Михаил Пальцев утверждает, что вторая волна COVID-19 неизбежна, так как в среднем любая пандемия длится до трех лет.

По словам специалиста, возлагать большие надежды на изобретение вакцины не стоит: это не спасет мир от повторной вспышки коронавирусной инфекции, поскольку клетки SARS-CoV-2 активно мутируют. Кроме того, на популяционном иммунитете негативно сказывается длительная изоляция и отсутствие физических нагрузок: в организме появляется дефицит витамина D3, омега-3 и других важных для сопротивления болезни элементов.

Пальцев также считает, что при повторном заражении коронавирус может принимать более тяжелые формы, так как организм более истощен.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ввиду риска возникновения второй вспышки COVID-19 россиянам следует переходить на здоровый образ жизни. Это поможет укрепить иммунитет.