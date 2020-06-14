Вирусолог дал советы по подготовке ко второй волне коронавируса в России

Основная нагрузка при второй волне Covid-19 придется на медицинскую сферу. Фото: pixabay

Основная нагрузка при второй волне Covid-19 придется на медицинскую сферу. Фото: pixabay

Для того, чтобы подготовиться ко второй волне эпидемии коронавируса, гражданам России следует вести здоровый образ жизни. Такое мнение озвучил профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Так, россияне должны придерживаться здорового питания и отказаться от вредных привычек. Те, кто не соблюдает указанных рекомендаций — «должны учиться, чтобы здоровье было укреплено».

В беседе с каналом «Звезда» доктор медицинских наук отметил, что здоровые люди легче переносят новую инфекцию. Профессор предположил, что основная нагрузка при второй волне Covid-19 придется на медсферу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минздраве оценили ситуацию коронавирусной инфекцией в России. Гражданам также напомнили о необходимости использования масок и перчаток в людных местах.