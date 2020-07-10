Наземный транспорт в Петербурге начнет работу в обычном режиме с 13 июля

Ограничительные меры, касающиеся общественного транспорта, снимаются в Северной столице.

В связи с тем, что метрополитен вновь начнет работу по старому графику (до 00:00), общественный транспорт также вернется к своему обычному расписанию с 13 июля. Такие меры необходимы для удобства пассажиров, которые живут на расстоянии от станций метрополитена. Теперь поздно вечером они смогут без проблем добираться до дома. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по транспорту.

Из-за увеличения пассажиропотока принято решении о возвращении на дороги Петербурга некоторых транспортных единиц.

Речь идет о трамваях трамваях №А и №41, троллейбусах №1, №21, №24, №36 и автобусах №109Б, №154, №162, №306А, №310, №347.

Постепенно возобновят работу и остальные маршруты: троллейбус № 28 с 15 июля, автобусы №№ 18, №18А, №113, №320 с 16 июля и автобусы №58, №70, №71 с 20 июля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что метро Петербурга возвращается к работе после 22 часов.