Метро Петербурга возвращается к работе после 22 часов

С 13 июля метро Петербурга возвращается к стандартному графику работы. Воспользоваться подземкой пассажиры снова смогут после 22:00.

В сокращенном режиме метро работало из-за пандемии коронавируса, пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Текущий пассажиропоток метро составляет около 70% от докарантинного уровня.

Работа метро была изменена в апреле. Ограничения были связаны с угрозой распространения коронавируса. В первые дни пассажиропоток сократился на 86%. Число пассажиров резко возросло на фоне частичного снятия ограничений. В начале июня метро воспользовались около миллиона человек.

В комитете по транспорту в июле заявили, что метро к прежнему графику работы вернется нескоро. Власти заявили, что сокращённые часы работы помогают не допустить ухудшения эпидемиологической обстановки.