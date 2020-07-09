Метро Петербурга возвращается к работе после 22 часов

Метро Петербурга возвращается к работе после 22 часов
Метро возобновляет работу в докарантинном режиме. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

С 13 июля метро Петербурга возвращается к стандартному графику работы. Воспользоваться подземкой пассажиры снова смогут после 22:00.

В сокращенном режиме метро работало из-за пандемии коронавируса, пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Текущий пассажиропоток метро составляет около 70% от докарантинного уровня.

Работа метро была изменена в апреле. Ограничения были связаны с угрозой распространения коронавируса. В первые дни пассажиропоток сократился на 86%. Число пассажиров резко возросло на фоне частичного снятия ограничений. В начале июня метро воспользовались около миллиона человек.

В комитете по транспорту в июле заявили, что метро к прежнему графику работы вернется нескоро. Власти заявили, что сокращённые часы работы помогают не допустить ухудшения эпидемиологической обстановки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге реконструируют дореволюционную постройку — Лесной корпус на территории санатория «Сестрорецкий курорт».

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