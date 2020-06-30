«Сестрорецкий курорт» возвращает облик времен Серебряного века

В Курортном районе Петербурга работают над реконструкцией дореволюционной постройки — Лесного корпуса на территории санатория «Сестрорецкий курорт». Воссозданное здание должны ввести в эксплуатацию уже этой осенью.

Во времена былой славы Лесной корпус принимал множество знаменитых гостей, среди которых были Максим Горький, Владимир Маяковский, Илья Репин, Корней Чуковский и многие другие. Они застали здание таким, как его задумывал работавший над проектом архитектор Зигфрид Леви. Однако со времен Серебряного века от Лесного корпуса остались одни кирпичи, а деревянная часть здания и вовсе исчезла. Годы превратили Лесной корпус в здание-призрак, которым он по сути и был: объект не значился ни в одном официальном документе.

Однако историческое здание все же удалось спасти от полного исчезновения. В этом помог приход инвестора — группы RBI, которая известна своими проектами реконструкции исторических построек в центре Петербурга. Девелоперу стоит отдать должное за сохранение газгольдера на Заозерной улице, исторического гаража Крюммеля на Петроградской стороне, особняка Голицыной на Шпалерной улице и других объектов.

Лесному корпусу вернули исторический облик в рамках проекта «Русские сезоны», который также подразумевал реконструкцию двух советских корпусов, напоминавших типичные «хрущевки». Теперь же они получили современный и стильный вид, который отлично вписывается в ландшафт. Важно отметить, что любой желающий по-прежнему может попасть на курорт и в парк санатория, чтобы полюбоваться видом, который застали знаменитые гости Сестрорецкого курорта более сотни лет назад.

Кроме того, благодаря партнерству с инвестором на территории санатория модернизировали инженерные сети и обновили асфальт на дорогах, проложили дорожки для пешеходов, обновили уличное освещение и установили скамейки.

Группа RBI инвестировала в проект порядка 1,6 млрд рублей.

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