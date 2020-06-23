Университет профсоюзов обязали восстановить дачу в Озерках за два года

Суд поддержал требование КГИОП об обязании Гуманитарного университета профсоюзов восстановить к 2022 году самовольно снесенную деревянную дачу в Озерках. Фото: пресс-служба КГИОП

Суд поддержал требование КГИОП об обязании Гуманитарного университета профсоюзов восстановить к 2022 году самовольно снесенную деревянную дачу в Озерках. Фото: пресс-служба КГИОП

В Петербурге по решению суда университет профсоюзов обязан отреставрировать дачу при саде «Озерки».

Суд удовлетворил требование КГИОП об обязании университета профсоюзов отреставрировать дачу при саде «Озерки». На проведение работ университету дали два года с момента вступления в силу решения суда. Если дача не будет отреставрирована, то университету придется заплатить неустойку — 50 тысяч рублей.

Здание признали региональным памятником еще в 2016 году. Тогда же собственника оштрафовали на 500 тысяч рублей за плохое состояние объекта.

В августе 2016 года инспекторы комитета заметили, что деревянную часть дачи демонтировали, и составили протокол. Собственник пытался оспорить статус здания как регионального памятника, однако у него не вышло. В итоге университет выплатил штраф в размере 3 млн рублей.

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