Эрмитаж объявил конкурс на реставрацию Биржи

В Петербурге объявлен конкурс на реставрацию и приспособление для современного использования здания Биржи на Васильевском острове. Выделить на эти работы Государственный Эрмитаж готов более 287 млн рублей.

Подрядчик должен будет отреставрировать фасады, стилобат и кровлю основного объема, восстановить гидроизоляцию и провести ремонт инженерных сетей, следует из материалов на сайте госзакупок.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 22 июня. Рассмотрены они будут 25 июня. Начальная цена контракта составляет 287 млн 502 тыс. рублей.

Отреставрировать Биржу планируют с 2018 года, тогда на восстановление здания выделили почти 324 млн рублей. Договор с подрядчиком был заключен, но впоследствии разорван.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фасады Гатчинского дворца отреставрируют за 135 млн рублей.