Фасады Гатчинского дворца отреставрируют за 135 млн рублей

Фасады Гатчинского дворца отреставрируют за 135 млн рублей
Со временем поверхность отреставрированной доломитовой облицовки вновь приобретет привычный желтоватый оттенок, как на этом фото, сделанном до реставрации. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Ленинградской области проводится масштабная реставрация Гатчинского дворца. Сейчас специалисты очистили фасад здания, после чего его цвет заметно изменился.

Специалисты объясняют перемены тем, что со временем стены дворца покрылись патиной, из-за чего здание немного пожелтело. Сейчас, после профессиональной струйно-вихревой абразивной очистки, фасад Гатчинского дворца вернулся к первозданному светло-серому цвету.

О ходе работ информирует петербургский Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Объект реставрируют с 2015 года, причем за счет средств из бюджета Северной столицы. К примеру, на обновление фасадов здания выделено 135 миллионов рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге завершилась реставрация собора Пресвятой Троицы в Александро-Невской лавре.

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