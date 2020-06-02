Фасады Гатчинского дворца отреставрируют за 135 млн рублей

Со временем поверхность отреставрированной доломитовой облицовки вновь приобретет привычный желтоватый оттенок, как на этом фото, сделанном до реставрации. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Со временем поверхность отреставрированной доломитовой облицовки вновь приобретет привычный желтоватый оттенок, как на этом фото, сделанном до реставрации. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Ленинградской области проводится масштабная реставрация Гатчинского дворца. Сейчас специалисты очистили фасад здания, после чего его цвет заметно изменился.

Специалисты объясняют перемены тем, что со временем стены дворца покрылись патиной, из-за чего здание немного пожелтело. Сейчас, после профессиональной струйно-вихревой абразивной очистки, фасад Гатчинского дворца вернулся к первозданному светло-серому цвету.

О ходе работ информирует петербургский Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Объект реставрируют с 2015 года, причем за счет средств из бюджета Северной столицы. К примеру, на обновление фасадов здания выделено 135 миллионов рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге завершилась реставрация собора Пресвятой Троицы в Александро-Невской лавре.