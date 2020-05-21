В Петербурге отреставрировали собор Пресвятой Троицы

Реставрацию церкви Пресвятой Троицы в киновии Александро-Невской лавры, которая длилась 4,5 года, завершили. Об этом сообщил фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге.

Реставрация храма, расположенного на Октябрьской набережной на правом берегу Невы, началась в 2015 году. За это время был произведен демонтаж поздних советских конструкций, усиление фундаментов, реконструкция кирпичной кладки и фасадов, восстановление всех пяти глав и куполов церкви, установка крестов, реставрация монументальной живописи, воссоздание резного иконостаса и написание икон.

Двери храма откроются для прихожан только после снятия ограничительных мер, установленных в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

Стоит отметить, что не всем культурным объектам так повезло, как храму Пресвятой Троицы. Количество зданий в Петербурге, представляющих историческую ценность и нуждающихся в помощи, чрезвычайно велико. На протяжении долгого времени разрушается здание Императорского Конюшенного ведомства.

В 2013 году компания ООО «Плаза Лотос Групп» начала превращать объект архитектуры в апарт-отель с подземным паркингом, фирма даже успела снести дворцовый корпус. Однако градозащитники сумели отстоять памятник, выступив против данного проекта, после чего ведомство перешло в собственность города.

Прошлым летом было представлено несколько проектов от инвесторов, готовых взяться за реставрацию здания, однако власти еще до сих пор не знают, каким хотят видеть Конюшенное ведомство.

Не внушает оптимизма и будущее Пальмовой оранжереи. Пока здание в центре города просто стоит и разрушается, его владелец похоже решил подзаработать на культурном объекте, искусственно подняв цену за оранжерею до 175 млн рублей. Хотя изначально памятник архитектуры был выставлен на продажу за 49 млн.

Если цена не снизится, желающих на освоение пространства у продавца так и не будет, а это значит, что вскоре город может потерять еще один исторический объект.

Страдает от подрядчиков и Пробирная палата. Больше 10 лет назад здание отдали в распоряжение ООО «Легион» для проведения реставрационных работ. В результате от здания остался один фасад и за ним наполненный водой котлован.

Власти города не торопятся отдавать объект новому инвестору, хотя желающие освоить ценный участок в самом центре города у канала Грибоедова наверняка найдутся, несмотря на сложности с восстановлением памятника.

А пока в ожидании решений властей, центр Петербурга теряет свое лицо: красоту и историю прогрессивного города, который прославляли люди науки и искусства, инженеры, промышленники, политики.