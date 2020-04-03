Пассажиропоток метро Петербурга снизился на 86%

Пассажиропоток метро Петербурга снизился на 86%
В метро снизился пассажиропоток. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Из-за пандемии коронавируса жители Петербурга стали реже пользоваться метро. Пассажиропоток городской подземки снизился на 86%.

Такое падение было зафиксировано 2 апреля по сравнению с аналогичным днем год назад. В метро преимущественно продолжает ездить молодежь, сообщили в Администрации Петербурга.

Готовность ГУП «Петербургский метрополитен» обеспечивать безопасность пассажиров в условиях пандемии проверил губернатор Александр Беглов. Он осмотрел подвижные составы и эскалаторы и побеседовал с сотрудниками подземки.

Меры по уборке метро ужесточены. С 3 апреля усилена работа по дезинфекции общественных зон. Ежечасно проводится уборка контактных поверхностей, четыре раз в день — влажная уборка пассажирских зон с применением дезинфекторов, дважды в сутки — комплексная уборка подвижного состава. В вагонах также каждый час протирают поручни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пассажиропоток троллейбусов и трамваев Петербурга сократился на 90%.

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