Пассажиропоток метро Петербурга снизился на 86%

Из-за пандемии коронавируса жители Петербурга стали реже пользоваться метро. Пассажиропоток городской подземки снизился на 86%.

Такое падение было зафиксировано 2 апреля по сравнению с аналогичным днем год назад. В метро преимущественно продолжает ездить молодежь, сообщили в Администрации Петербурга.

Готовность ГУП «Петербургский метрополитен» обеспечивать безопасность пассажиров в условиях пандемии проверил губернатор Александр Беглов. Он осмотрел подвижные составы и эскалаторы и побеседовал с сотрудниками подземки.

Меры по уборке метро ужесточены. С 3 апреля усилена работа по дезинфекции общественных зон. Ежечасно проводится уборка контактных поверхностей, четыре раз в день — влажная уборка пассажирских зон с применением дезинфекторов, дважды в сутки — комплексная уборка подвижного состава. В вагонах также каждый час протирают поручни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пассажиропоток троллейбусов и трамваев Петербурга сократился на 90%.