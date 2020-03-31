Пассажиропоток в метро Петербурга снизился на 79%

Пассажиропоток в общественном транспорте Петербурга уменьшился на 79-90%. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора во вторник, 31 марта.

Из-за антикоронавирусных мер количество пассажиров в метрополитене снизилось на 79%. Автобусами стали реже пользоваться 84% человек. Пассажиропоток троллейбусов и трамваев сократился на 90%.

«В пиковые часы городские дороги стали свободнее на 76-85%», — уточнили в администрации.

Аналогичная тенденция наблюдается во всем транспорте. Так, количество пассажиров электричек снизилось на 75%, поездов дальнего следования — на 71%. Аэропорт Пулково разгрузился на 64%. Пассажиропоток на автовокзале на набережной Обводного канала сократился на 82%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что индекс самоизоляции в Петербурге, по данным «Яндекса», достиг 3,5 баллов. Это означает, что большинство жителей города сидят дома.