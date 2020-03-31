Уровень самоизоляции в Петербурге достиг 3,5 баллов

Большинство жителей Петербурга сидят дома. Индекс самоизоляции в городе достиг 3,5 баллов.

Шкалу самоизоляции запустил «Яндекс». Сервис оценивает, как люди соблюдают режим в разных регионов. Чем сознательнее население подходит к режим, тем больше баллов набирает город.

Лучший индекс самоизоляции у Нижнего Новгорода (3,7 баллов) и Нур-Султана (3,6). Следом расположились Петербург, Воронеж, Пермь, Ростов-на-Дону и Уфа, набравшие по 3,5 балла. В Москве уровень самоизоляции составляет 3,4.

Для расчета используются данные об активности в приложениях «Яндекса».

«Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», — пояснили в «Яндексе».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутат Законодательно собрания Оксана Дмитриева призвала ввести в Петербурге режим жесткого карантина из-за пандемии коронавируса. Сейчас в городе введена всеобщая самоизоляция. Ограничения носят рекомендательный характер для населения младше 65 лет и обязательный для людей старшего возраста.