Дмитриева призвала ввести в Петербурге жесткий карантин

Дмитриева призвала ввести в Петербурге жесткий карантин
Оксана Дмитриева. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Режим жесткого карантина в Петербурге должен быть введен до того, как число зараженных достигнет 100 человек. Об этом заявила депутат Законодательного собрания от фракции «Партия Роста» Оксана Дмитриева на заседании правительства во вторник, 31 марта.

Дмитриева уверена, что если принять жесткие меры, число зараженных в Петербурге можно удержать на уровне 2 тыс. В противном случае количество инфицированных может вырасти до 300 тыс. человек.

Ввести жесткий карантин или режим чрезвычайной ситуации, по словам Дмитриевой, необходимо тогда, когда ежедневный прирост больных составит в среднем 20%. По оценкам депутата, это произойдет уже к 3-4 апреля.

Сейчас режим всеобщей самоизоляции в Петербурге носит рекомендательный характер (обязательный для людей старше 65 лет). Однако далеко не все населения города сознательно подходит к его соблюдению. Те, кто отказывается сидеть дома, способны убить все старания врачей, считает Дмитриева.

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