В Петербурге и регионах ввели режим самоизоляции

В Петербурге для борьбы с распространением коронавируса введен режим всеобщей самоизоляции. Аналогичные меры приняты в порядка 30 регионах. Список их регулярно пополняется.

Режим самоизоляции в Петербурге носит обязательный характер для людей старше 65 лет и рекомендательный для всех остальных.

Согласно постановлению правительства, жители города могут покидать дома только для того, чтобы пойти на работу, в ближайший магазин, аптеку или обратиться за экстренной помощью. Петербуржцам также разрешено выгуливать питомцев не более чем в 100 метрах от дома и выносить мусор.

Расстояние между людьми при этом не должно превышать 1,5 метра. Исключение составляют общественный транспорт.

Режим всеобщей изоляции введен в Москве, Забайкальском крае, республиках Адыгея, Коми, Марий Эл, Татарстан, Чечня и Якутия, Архангельской, Иркутской, Калужской, Липецкой, Саратовской, Новгородской, Рязанской, Ростовской, Саратовской, Ульяновской областях и в ряде других регионах. В части из них ограничение носит обязательный характер для всех, в части — рекомендательный, либо распространяется лишь на отдельные районы.

Первым регионов, перешедшем на режим всеобщей изоляции, стала Москва. По информации «Известий», полиция столицы получит дополнительные полномочия. Силовики будут патрулировать улицы и, если увидит нарушителей, потребует их вернуться домой и проводит до места проживания. Аналогичные меры, по слухам, планируется ввести в других регионах.