В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей

Московский мэр Сергей Собянин сообщил о вводе в столице всеобщего режима самоизоляции с понедельника, 30 марта. Всем жителям столицы, которые вынуждены ходить на работу, предоставят специальные QR-коды с адресом места работы.

Жители российской столицы смогут выйти на улицы только при крайней необходимости. Те же меры введены и в Московской области. Причиной всеобщей изоляции стало распространение нового типа коронавируса.

Так, жителям Москвы и Подмосковья запретили покидать жилище, за исключением поездок на работу, походов в продуктовые магазины и аптеки и выгула питомцев в 100 метрах от дома. Также разрешается выносить мусор.

Движение личного и общественного транспорта не ограничено.

Москвичам выдадут QR-коды, которые будут содержать информацию о месте жительства и месте работы. Работающие из дома получат QR-коды с домашним адресом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирусом в Москве заражено более тысячи человек.