Коронавирусом в Москве заражено более тысячи человек

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с распространением COVID-19 перешла на новую стадию. Об этом он написал в своем личном блоге, где подводил итоги первого карантинного дня в городе.

Собянин сообщил, что никто не застрахован от коронавируса. В связи с чем, стоит проявлять сознательность и оставаться по возможности дома. Напомнил он о городах Италии, Испании и США, где каждый день от болезни умирает много людей. Мэр отметил, что этот пример у всех граждан перед глазами, поэтому стоит быть осторожными.

Москвичей Собянин похвалил. В субботу, 28 марта, было зафиксировано меньше гуляющих в парках и на улицах. Правда, в некоторых местах все равно наблюдались столпотворения, люди радовались и жарили шашлыки.

Сократились объемы перевозок в транспорте. Если сравнивать с «обычной» субботой, в метро граждан в карантинную субботу было в три раза меньше, на наземном количество пассажиров уменьшилось в два раза.

Напомним, неделя с 28 марта по 5 апреля была объявлена нерабочей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к жителям РФ. Глава страны отметил, что сейчас лучше быть дома.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Собянин сообщил Путину о высокой динамике распространения COVID-19 в Москве.