Участники ПМЭФ в Петербурге сдадут тест на коронавирус

Для участия в ПМЭФ-2025, который традиционно состоится летом в Санкт-Петербурге, обязательным условием станет наличие отрицательного теста на COVID-19.

Об этом заявили в пресс-службе вице-губернатора Санкт-Петербурга Валерия Москаленко. В городе усилят санитарный контроль в ключевых локациях: аэропорту, вокзалах, отелях и заведениях общественного питания.

В рамках культурной программы «Петербургские сезоны» запланированы различные мероприятия, включая концерт на Дворцовой площади. Перед форумом состоится велогонка «Золото Ладоги», а во время его проведения — забег и фестиваль «Паруса Кронштадта».

Москаленко также предупредил о временных транспортных ограничениях и пообещал, что городские власти постараются минимизировать неудобства для жителей. Информация об ограничениях будет опубликована заранее.