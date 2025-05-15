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Участники ПМЭФ в Петербурге сдадут тест на коронавирус

Дмитрий Григорьев
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Фото: Baltphoto

Для участия в ПМЭФ-2025, который традиционно состоится летом в Санкт-Петербурге, обязательным условием станет наличие отрицательного теста на COVID-19.

Об этом заявили в пресс-службе вице-губернатора Санкт-Петербурга Валерия Москаленко. В городе усилят санитарный контроль в ключевых локациях: аэропорту, вокзалах, отелях и заведениях общественного питания.

В рамках культурной программы «Петербургские сезоны» запланированы различные мероприятия, включая концерт на Дворцовой площади. Перед форумом состоится велогонка «Золото Ладоги», а во время его проведения — забег и фестиваль «Паруса Кронштадта».

Москаленко также предупредил о временных транспортных ограничениях и пообещал, что городские власти постараются минимизировать неудобства для жителей. Информация об ограничениях будет опубликована заранее.

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