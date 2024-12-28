Коронавирусные ограничения в Петербурге продлены до конца 2025 года

В Петербурге продлили действие коронавирусных ограничений в городе до конца 2025 года. Соответствующее распоряжение опубликовано правительством города. Ограничения, введенные еще в 2020 году, продлеваются уже четвертый год подряд.

В частности, были продлены ограничения на проведение массовых мероприятий. Их посещение ограничено, если иное не согласовано с петербургским управлением Роспотребнадзора. Также сохраняется запрет на проведение мероприятий численностью более 300 человек, включая спортивные, культурные, развлекательные, выставочные и другие массовые собрания. Исключение составляют мероприятия, согласованные с профильными городскими комитетами: по физической культуре и спорту, по культуре и по промышленной политике, инновациям и торговле.

Следует отметить, что с лета 2022 года ношение защитных масок в Петербурге носит рекомендательный характер, а ограничения на посещение общественных мест сняты. Медицинские учреждения работают в обычном режиме.