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Коронавирусные ограничения в Петербурге продлены до конца 2025 года

В Петербурге продлили действие коронавирусных ограничений в городе до конца 2025 года. Соответствующее распоряжение опубликовано правительством города. Ограничения, введенные еще в 2020 году, продлеваются уже четвертый год подряд.

Коронавирусные ограничения в Петербурге продлены до конца 2025 года
Фото: pexels

В частности, были продлены ограничения на проведение массовых мероприятий. Их посещение ограничено, если иное не согласовано с петербургским управлением Роспотребнадзора. Также сохраняется запрет на проведение мероприятий численностью более 300 человек, включая спортивные, культурные, развлекательные, выставочные и другие массовые собрания. Исключение составляют мероприятия, согласованные с профильными городскими комитетами: по физической культуре и спорту, по культуре и по промышленной политике, инновациям и торговле.

Следует отметить, что с лета 2022 года ношение защитных масок в Петербурге носит рекомендательный характер, а ограничения на посещение общественных мест сняты. Медицинские учреждения работают в обычном режиме.

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