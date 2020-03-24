Собянин сообщил Путину о высокой динамике распространения COVID-19 в Москве

В столице может быть заражено около 500 граждан. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил президент России Владимиру Путину, что история с вирусом действительно серьезная. Обсуждение прошло в рамках совещания по вопросам здравоохранения.

В данный момент в больнице поселка Коммунарка проходят пробы различные тест-системы на выявление болезни, использоваться в большом объеме будут самые эффективные. До конца недели в лабораториях будут проводить по 13 тысяч тестов. Об этом сообщает Интерфакс.

В настоящее время у 8 из заболевших коронавирусом зафиксировано тяжелое течение болезни. Граждане находятся в столичных клиниках. Двое из них находятся на аппаратах ИВЛ.

Собянин отметил, что меры по изоляции пожилых людей нужно ввести во всех городах-миллионниках. Так как именно взрослое поколение находится в группе риска. Напомним, с 26 марта жители Москвы старше 65 лет будут находиться дома на карантине до 14 апреля. Работающим гражданам выдадут больничные.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге зафиксировано пять новых случаев заражения коронавирусом.