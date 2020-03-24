В Петербурге зафиксировано пять новых случаев заражения коронавирусом

В Петербурге зафиксировано пять новых случаев заражения коронавирусом
Коронавирус. Фото: pixabay

В Петербурге подтверждены пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

За сутки в Росси выявлено 57 случаев заражения. Всего в стране сейчас 495 зараженных. За последние сутки выздоровели пять человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что число заразившихся новым типом коронавируса в России за минувшие сутки увеличилось на четыре человека и достигло 63.

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