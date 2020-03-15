В России число случаев заражения коронавирусом возросло до 63

Число заразившихся новым типом коронавируса в России за минувшие сутки выросло на четыре человека и достигло 63.

Трое из новых заболевших находятся в Московской области, один — в Тюменской. Все они в последние две недели посещали Италию, Францию, Испанию и Швейцарию.

Как сообщило РИА Новости со ссылкой на оперштаб, сейчас пациенты помещены в инфекционные боксы, контактировавшие с ними пройдут обследование.

Всего в стране было зарегистрировано 63 случая COVID-19: из них 60 больных — россияне, один итальянец и двое граждан Китая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Венгрии зафиксировали первую жертву COVID-19.