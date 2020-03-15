В Венгрии зафиксировали первую жертву коронавируса COVID-19

В Венгрии зафиксировали первую жертву коронавируса COVID-19
Коронавирус. Фото: pixabay

В Венгрии умер человек, который заразился коронавирусом COVID-19. В стране объявили чрезвычайное положение.

Первую жертву нового типа коронавируса в Венгрии зафиксировали в воскресенье. По данным ТАСС, по состоянию на вечер 15 марта в стране выявлено 32 случая заражения инфекцией. Один человек выздоровел.

В стране запретили проводить массовые мероприятия. Помимо этого Венгрия запретила въезд для иностранных граждан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заболевший коронавирусом чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга рассказал о первых симптомах.

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