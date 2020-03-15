Заболевший коронавирусом чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга рассказал о первых симптомах

Чемпион мира по кайтсерфингу Петр Тюшкевич заболел коронавирусом. На странице в социальной сети «Инстаграм» петербуржец рассказал, как у него начали появляться симптомы.

В настоящее время спортсмен находится в инфекционном отделении. По словам Тюшкевича, он решил провериться и сдать анализы сразу после того, как вернулся из Франции. Петербуржец подчеркнул, что сначала у него не было никаких симптомов, они начали проявляться через день.

Спортсмен добавил, что начало першить в горле, постепенно появлялся сухой кашель, также он почувствовал давление в верхней части груди. Ночью у него поднялась температура до 39.

Тюшкевич попросил своих подписчиков не переживать, поскольку медики сказали, что он выздоровеет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Финляндия может закрыть границу из-за коронавируса.