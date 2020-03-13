Финляндия может закрыть границу из-за коронавируса

Правительство Финляндия может закрыть границу из-за вспышки коронавируса.
Конкретный пункт пересечения границы могут закрыть на определенный или неопределенный срок. Как сообщили в Министерстве внутренних дел Финляндии, соответствующие меры будут приняты, если это будет необходимо для противодействия угрозе здоровью населения.
В МИД отметили, что в случае эпидемии, въезд в Финляндию граждан из определенных регионов могут ограничить.
Число заболевших вирусом COVID-19 в Финляндии, по последним данным, достигло 155 человек.
Ранее gazeta.spb.ru сообщали, что в Петербурге ввели бесконтактную доставку еды из-за коронавируса.