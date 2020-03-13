Финляндия может закрыть границу из-за коронавируса

В МИД отметили, никто не может препятствовать возвращению граждан Финляндии на родину. Фото: pixabay.com

В МИД отметили, никто не может препятствовать возвращению граждан Финляндии на родину. Фото: pixabay.com

Правительство Финляндия может закрыть границу из-за вспышки коронавируса.

Конкретный пункт пересечения границы могут закрыть на определенный или неопределенный срок. Как сообщили в Министерстве внутренних дел Финляндии, соответствующие меры будут приняты, если это будет необходимо для противодействия угрозе здоровью населения.

В МИД отметили, что в случае эпидемии, въезд в Финляндию граждан из определенных регионов могут ограничить.

Число заболевших вирусом COVID-19 в Финляндии, по последним данным, достигло 155 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщали, что в Петербурге ввели бесконтактную доставку еды из-за коронавируса.