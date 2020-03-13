Петербуржцы смогут воспользоваться бесконтактной доставкой еды из-за коронавируса

В Северной столице в качестве мер в рамках профилактики коронавирусной инфекции ввели бесконтактную доставку еды.
Такую функцию предлагает сервис Delivery Club. При ее выборе в мобильном приложении, курьер оставит заказ на рюкзаке у входной двери, отойдет на расстояние не менее трех метров и сообщит о прибытии. Клиент возьмет свой заказ, а после курьер заберет рюкзак и продолжит работу.
Новая функция доступна для пользователей Android, в скором времени обновленное приложение появится и для Apple.
Ранее gazeta.spb.ru сообщали о главном средстве защиты от коронавируса. Елена Малышева рассказала, что нужно делать, чтобы свести к минимуму риск заражения инфекцией.