«Лучше с мылом»: Малышева назвала главное средство защиты от коронавируса

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева напомнила о важности гигиены на фоне развития коронавирусной инфекции.

По словам Малышевой, чтобы свести к минимуму риск заражения инфекцией COVID-19, нужно не забывать о мытье рук.

«Лучше с мылом. Это самое главное средство защиты», — цитирует ее слова телеканал «360».

Телеведущая добавила, что на улице можно воспользоваться антисептиком, если нет доступа к воде и мылу. Она подчеркнула, что помыть руки можно где угодно, поэтому отсутствие спиртосодержащего геля не должно стать помехой для этого.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за вспышки коронавируса премьеру девятой части «Форсажа» перенесли на год. Показ должен был состояться в мае этого года.