Премьеру девятой части «Форсажа» перенесли почти на год из-за коронавируса

Премьеру девятой части «Форсажа» отложили на более поздний срок. Поклонники фильма смогут увидеть его только в следующем году из-за распространения коронавирусной инфекции.

Фильм Джастина Лина должен был выйти на экраны 22 мая настоящего года. Теперь же дату премьеры перенесли на 2 апреля 2021 года.

Как сообщили в Instagram картины, соответствующее решение было принято из соображений безопасности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на сайте Министерства здравоохранения России появился раздел, посвященный коронавирусу. Там можно найти ответы на актуальные вопросы, связанные с инфекцией COVID-19.