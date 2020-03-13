На сайте Минздрава появился раздел, посвященный коронавирусу

На сайте Минздрава появился раздел, посвященный коронавирусу
Коронавирус. Фото: pixabay

Министерство здравоохранения России открыло на своем сайте раздел о коронавирусе. Число заболевших в РФ на данный момент составляет 45 человек.

На официальном сайте описаны симптомы и способы диагностики инфекции COVID-19, перечень неблагополучных по ситуации с эпидемией стран, информация об изоляции и карантине.

Большая часть раздела посвящена ответам на актуальные вопросы, связанные с новым типом коронавируса. Минздрав также описывает меры, которые следует принять, если вы заподозрили у себя коронавирус.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент Бразилии заразился коронавирусом. Информацию об этом предоставило местное издание. Официальных данных не поступало.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус минздрав россия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Самолет из Петербурга экстренно сел в Екатеринбурге из-за угрозы взрыва
На сайте Минздрава появился раздел, посвященный коронавирусу
СМИ: президент Бразилии заразился коронавирусом
Росгвардейцы задержали двух мужчин за многократные кражи в ТЦ на Энгельса
На Куйбышева от здания отвалился кусок декоративной отделки
На Чудновского водитель BMW выезжал со двора и попал в ДТП
В Петербурге коронавирус подтвердили у 10-летнего ребенка
В России за сутки выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом