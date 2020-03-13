На сайте Минздрава появился раздел, посвященный коронавирусу

Министерство здравоохранения России открыло на своем сайте раздел о коронавирусе. Число заболевших в РФ на данный момент составляет 45 человек.

На официальном сайте описаны симптомы и способы диагностики инфекции COVID-19, перечень неблагополучных по ситуации с эпидемией стран, информация об изоляции и карантине.

Большая часть раздела посвящена ответам на актуальные вопросы, связанные с новым типом коронавируса. Минздрав также описывает меры, которые следует принять, если вы заподозрили у себя коронавирус.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент Бразилии заразился коронавирусом. Информацию об этом предоставило местное издание. Официальных данных не поступало.