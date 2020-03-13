СМИ: президент Бразилии заразился коронавирусом

СМИ: президент Бразилии заразился коронавирусом
Коронавирус. Фото: pixabay

Результаты теста на коронавирусную инфекцию, который сдал президент Бразилии Жаир Болсонару, оказались положительными. Об этом сообщает издание Jornal o Dia.

Официально данная информации пока не подтвердилась.

«Президент получил положительный результат на коронавирус» — пишет издание.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на территории России за сутки выявили 11 новых случаев заражения новым типом коронавируса. Трое из заболевших находятся Санкт-Петербурге. Их поместили в инфекционные боксы. Выяснилось, что все пациенты за последние две недели посещали неблагополучные по данной инфекции страны.

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