В России за сутки выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки коронавирус диагностировали еще у 11 человек. Трое из заболевших находятся в Петербурге.
Также за минувшие сутки инфекция была выявлена у пяти человек в Москве, по одному — в Ленобласти, Московской области и Пермском крае. Все пациенты находятся в инфекционных боксах.
Как сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции, инфицированные за последние две недели посещали неблагополучные по коронавирусной инфекции страны: Италию, Францию, Австрию. Один случай выявили у контактировавшего с ранее заболевшими.
В штабе отметили, что сотрудники определили круг лиц, с которыми контактировали пациенты на территории России. Ведется работа по помещению контактных лиц под меднаблюдение.
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