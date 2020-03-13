В России за сутки выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
Коронавирус. Фото: pixabay

В России за сутки коронавирус диагностировали еще у 11 человек. Трое из заболевших находятся в Петербурге.

Также за минувшие сутки инфекция была выявлена у пяти человек в Москве, по одному — в Ленобласти, Московской области и Пермском крае. Все пациенты находятся в инфекционных боксах.

Как сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции, инфицированные за последние две недели посещали неблагополучные по коронавирусной инфекции страны: Италию, Францию, Австрию. Один случай выявили у контактировавшего с ранее заболевшими.

В штабе отметили, что сотрудники определили круг лиц, с которыми контактировали пациенты на территории России. Ведется работа по помещению контактных лиц под меднаблюдение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, сдавал ли Владимир Путин тест на коронавирус.

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