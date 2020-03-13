Песков рассказал, сдавал ли Путин тест на коронавирус

Песков рассказал, сдавал ли Путин тест на коронавирус
Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин продолжает работать, несмотря на ситуацию с распространением инфекции COVID-19.

Обо всем стало известно в пятницу, 13 марта. По словам Пескова, принимаются все необходимые меры для защиты президента от болезней. Он добавил, что за Путиным постоянно следят медики, а другая информация о состоянии его здоровья не предназначена для широкой публики.

На вопрос о том, сдавал ли российский лидер анализ на коронавирус, Песков ответил, что не располагает такой информацией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как нужно дезинфицировать телефон, чтобы не заразиться коронавирусом.

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Песков рассказал, сдавал ли Путин тест на коронавирус