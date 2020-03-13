В Роспотребнадзоре объяснили, как не заразиться коронавирусом через телефон

В Роспотребнадзоре объяснили, как не заразиться коронавирусом через телефон
Телефон следует обрабатывать после каждого посещения публичных мест. Фото: pixabay

В Роспотребнадзоре рассказали, как следует дезинфицировать мобильные телефоны, чтобы избежать распространения нового типа коронавируса.

Специалисты напомнили, что гаджет является переносчиком возбудителей гриппа, других вирусных инфекций, в частности коронавирусной.

Как сообщили на сайте ведомства, необходимо регулярно обрабатывать гаджет антисептическими средствами. Чехол при этом рекомендуется снимать и дезинфицировать отдельно.

Также следует соблюдать гигиену рук. Лучше всего иметь при себе антисептические средства, чтобы всегда поддерживать чистоту рук.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские артисты начали массово отказываться от выступлений в Европе из-за коронавируса.

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