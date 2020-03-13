Российские артисты начали массово отказываться от выступлений в Европе из-за коронавируса

Российские артисты начали массово отменять свои выступления в Европе из-за эпидемии коронавируса и ограничений на проведение массовых мероприятий.

Новые правила вынуждают российских исполнителей отменять свои заграничные туры. В Германии и Чехии перенесен 21 концерт из-за коронавируса. По словам Юрия Шатунова, его тур должен был состояться в апреле-мае настоящего года.

Как сообщает РБК со ссылкой на информацию концертных агентств и самих исполнителей, там же перенесены 3 концерта группы «Би-2». Частичное ограничение гастролей подтвердили исполнители Макс Барских и Лобода.

Представитель Егора Крида Наталья Королева рассказала, что концерты отменять пока не планируют.

«Переговоров на эту тему пока нету», — заключила она.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что концерты российских артистов переносятся на осень из-за коронавируса.