Смольный переименует учреждение, названное в честь Феликса Дзержинского

Власти проведут конкурс, чтобы выбрать новое. Он пройдет с 1 июня по 31 октября.

В Санкт-Петербурге решили переименовать Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец», пишет АБН. Чтобы выбрать новое название, власти проведут конкурс. Также Смольный надеется, что учреждению придумают логотип и слоган. Для участия нужно прислать свои заявки на электронную почту konkurs@dzspb.ru с пометкой в теме письма: «Конкурс на новое название учреждения». Сделать это можно с 1 по 15 сентября. Конкурс пройдет в несколько этапов – сначала пять лучших работ выберет комиссия, а затем свое мнение выскажут жители города. Проголосовать можно будет в социальной сети «Вконтатке» в официальном сообществе СПБ ГБУ «Дзержинец».

Напоминаем, что Феликс Дзержинский – революционер польского происхождения, который участвовал в Октябрьской революции 1917 года в России. Его считают основоположником российский органов госбезопасности.

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