Движение на трассе «Кола» перекроют: для прохода брига «Россия» разведут Ладожский мост

Ладожский мост находится рядом с деревней Марьино в Ленобласти. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Ладожский мост находится рядом с деревней Марьино в Ленобласти. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

На трассе «Кола» полностью перекроют движение транспорта из-за разводки Ладожского моста в четверг, 16 июля.

Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Движение автотранспорта по федеральной трассе Р-21 «Кола» будет полностью перекрыто на 45 минут. Все дело в проходе вниз по реке парусника «Россия», для которого необходимо развести мост, расположенный рядом с деревней Марьино в Кировском районе.

Стоит отметить, что мост разведут только при температуре наружного воздуха не более +25 градусов и скорости ветра не более 15 м/с.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на развязке КАД с Выборгским шоссе перекроют два съезда.