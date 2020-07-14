На развязке КАД с Выборгским шоссе перекроют два съезда

На северном участке КАД продолжаются дорожно-строительные работы. В связи с этим два съезда на развязке кольцевой с Выборгским шоссе перекроют на сутки.

Ограничения вводятся с 8 утра 15 июля до 8 утра 16 июля. В этот период для автомобилей закроют съезд с Выборгского шоссе на внешнее кольцо и съезд с внешнего кольца на Выборгское шоссе.

«Полное перекрытие съездов необходимо для производства работ по устройству верхнего слоя дорожного покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона», — пояснил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

На участке установят временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим, и смонтируют световую сигнализацию. Водителей об ограничениях будут информировать табло и знаки переменной информации.

Подрядчиком выступает АО «ВАД».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на пяти адресах в Петербурге с 14 и 15 июля ограничат движение транспорта.