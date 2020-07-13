На Чайковского и набережной Фонтанки ограничат движение транспорта

На Чайковского и набережной Фонтанки ограничат движение транспорта
На пяти адресах в Петербурге ограничат движение транспорта. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

На пяти адресах в Петербурге с 14 и 15 июля ограничат движение транспорта. Об этом информирует Государственная административно-техническая инспекция.

Так, АО «ПО «Возрождение» из-за ремонта покрытия тротуара ограничит движение на улице Чайковского. С 14 июля по 4 сентября работы будут проводиться на участке от набережной Фонтанки до Литейного проспекта, с 5 сентября по 8 октября — от проспекта Чернышевского до Потемкинской улице.

«Помимо этого, на период с 19 сентября по 4 октября ограничивается движение транспорта по Друскеникскому переулку от улицы Чайковского до Фурштатской улицы», — сообщили в пресс-службе ГАТИ.

С 15 июля по 14 октября запланированы работы по ремонту тротуаров на набережной Фонтанки от набережной Кутузова до улицы Пестеля. Подрядчиком выступает АНП «Объединение «Дормост».

На первом этапе, с 15 июля по 13 августа, ограничат движение транспорта по улице Оружейника Фёдорова от Гагаринской до набережной Фонтанки. С 17 июля по 27 августа — по Гангутской от Фонтанки до Гагаринской, с 14 по 20 сентября — по набережной Фонтанки от улицы Пестеля до Гангутской, с 30 сентября по 14 октября — по набережной Фонтанки от Чайковского до Гангутской.

Из-за размещения бытового городка будет закрыто движение вдоль дома 2 по набережной Фонтанки.

С 15 по 28 июля ограничат движение по Долгоозерной улице на пересечении с проспектом Авиаконструкторов. С 29 июля по 28 августа — по проспекту Авиаконструкторов от Долгоозёрной улицы до улицы Ильюшина. Причиной этого стала реконструкция водопровода. Работы проводит ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Из-за прокладки электрокабеля с 15 июля по 14 августа ограничивается движение транспорта по улице Котина от Маршала Казакова до Ленинского проспекта и по Ленинскому проспекту от Брестского бульвара до Котина.

С 15 августа по 14 сентября движение ограничат на участках Ленинского проспекта и Брестского бульвара. С 15 сентября по 14 октября — на Брестском бульваре от Петергофского шоссе до улицы Маршала Захарова. Подрядчиком выступает ПАО «Ленэнерго».

ООО «АРТСТРОЙГРУПП» с 15 июля по 30 августа проводит ремонт тротуара на проспекте Маршала Жукова. Движение транспорта ограничат от улицы Маршала Казакова до дороги на Турухтанные Острова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в акватории Невы в Петербурге 26 июля состоится Главный военно-морской парад. Из-за подготовки к шествию будет изменен график разводки мостов.

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