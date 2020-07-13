График разводки мостов изменится из-за подготовки к военно-морскому параду

В акватории Невы в Петербурге 26 июля состоится Главный военно-морской парад. Из-за подготовки к шествию будет изменен график разводки мостов. Движение транспорта ограничат.

В ночь на 14 и на 17 июля разводку Литейного, Троицкого, Дворцового и Благовещенского мостов будет продлена до 6 утра, сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Разводка Литейного моста начнется в 1:40, Троицкого — в 1:20. Дворцовый мост будет разведен с 1:10 и 2:50 и с 3:10 до 6:00, Благовещенский — с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 6:00.

Движение транспорта во время разводки будет прекращено. Запрет могут продлить на 15 минут после сведения.

Для автомобилистов также перекроют Адмиралтейскую набережную, Сенатскую площадь и Английскую набережную от Сенатской площади до Благовещенского моста. Ограничения вводятся 14 и 17 июля с 19:00 до 22:00.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что наземный транспорт 13 июля возвращается к обычному графику.