Возобновление ж/д сообщения с Белоруссией займет три дня

Сперва пассажиры смогут отправиться в Минск на поездах, курсирующих между Калининградом и другими городами РФ. Фото: пресс-служба ОАО "РЖД"

Сперва пассажиры смогут отправиться в Минск на поездах, курсирующих между Калининградом и другими городами РФ. Фото: пресс-служба ОАО "РЖД"

РЖД потребуется несколько дней на полное восстановление железнодорожного сообщения с Белоруссией.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на заместителя гендиректора компании Дмитрия Пегова, РЖД готова организовать пассажирские поезда в соседнюю Белоруссию за три дня после открытия границ.По словам Пегова, за эти три дня компания сможет возобновить систему «Экспресс», необходимую для продажи билетов.

Предполагается, что сперва пассажиры смогут отправиться в Минск на поездах, курсирующих между Калининградом и другими городами РФ, отметил заместитель гендиректора РЖД.

Напомним, железнодорожное сообщение между странами было прекращено из-за коронавирусной пандемии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Финляндии объяснили, в каком случае границы для России вновь будут открыты. Ранее запрет на въезд в страну для россиян был продлен до 11 августа.