В Финляндии объяснили, в каком случае границы для России вновь будут открыты

Ранее запрет на въезд в страну для россиян был продлен до 11 августа. В случае улучшения эпидемиологической ситуации, дальнейших продлений удастся избежать.

Главным условием для властей Финляндии, которое влияет на решении об открытии границ — это допустимый уровень заболеваемости в странах. Понятно, что эпидемия еще какое-то время точно никуда не исчезнет, но в приоритете для возобновления путешествий находятся те страны, где с эпидемиологической обстановкой все более менее благополучно. Таким образом, Финляндия позволит открыть границы для стран, где фиксируется всего 8 случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней. Об этом сообщает АТОР.

Для примера, в Москве данный показатель составляет 3 пациента с коронавирусом на 100 тысяч. Данные актуальны на 9 июля. Всего же по России наблюдается 7 случаев на 100 тысяч населения. Следовательно, если ухудшения ситуации не произойдет, то 11 августа может быть принято положительное решение, и россияне вновь смогут воспользоваться загранпаспортами и визами, чтобы отправиться в летнее путешествие в Финляндию.

Примечательно, что авиакомпания Finnair уже анонсировала возобновление полетов в Петербург в августе. При этом, Ж/Д сообщение надеются восстановить до конца 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Финляндия в третий раз стала самой счастливой страной в мире, Россия — на 73 месте.