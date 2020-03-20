Финляндия в третий раз стала самой счастливой страной в мире, Россия — на 73 месте

Авторы доклада, оценивая уровень счастья, основываются на ожидаемой продолжительности жизни, социальной поддержке, отношении к коррупции. Также учитываются средние доходы, гражданские свободы, уровень преступности, доступность медицины, доверие к власти и некоторые другие критерии. Фото: pixabay.com

Авторы доклада, оценивая уровень счастья, основываются на ожидаемой продолжительности жизни, социальной поддержке, отношении к коррупции. Также учитываются средние доходы, гражданские свободы, уровень преступности, доступность медицины, доверие к власти и некоторые другие критерии. Фото: pixabay.com

ООН предоставило ежегодный доклад об индексе счастья в 156 странах мира. Финляндия третий раз подряд занимает в нем первое место.

Все лидирующие позиции в рейтинге World Happiness Report занимают северные страны. Второе место досталось Дании, третье заняла Швейцария, которая еще в прошлом году была на шестой строчке. А вот Норвегия, которая год назад была на месте Швейцарии, теперь занимает пятую позицию в списке.

В десятку самых счастливых государств также попали Голландия, Новая Зеландия, Австрия и Люксембург. В России, к сожалению, с счастьем дела обстоят не так радужно, страна находится на 73 месте из 156. На последнее место попал Афганистан.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Forbes представил перечень наиболее надежных банковских организаций в России. Лидером рейтинга стал Райффайзенбанк.