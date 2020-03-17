Forbes составил рейтинг самых надежных банков России

Авторитетное издание о мире бизнеса и финансов, журнал Forbes представил обновленный список наиболее надежных российских банков.

Лидером среди сотни кредитно-финансовых организаций России стал «Райффайзенбанк», который в прошлом году обосновался на второй строчке. Таким образом, по итогам 2019-го они поменялись местами с «Юникредит банком», которому раньше принадлежала пальма первенства.

Третье место по надежности, по версии Forbes, отдано банку «Росбанк». А крупнейшая российская финансово-кредитная организация «Сбербанк» заняла лишь четвёртую строчку. Журнал объяснил, что наибольшее доверие вызывают дочерние компании иностранных банков, а также масштабные госбанки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по версии агентства Bloomberg, в случае мирового кризиса доллар может достигнуть 97 рублей.