Bloomberg предупредил, что доллар может подорожать до 97 рублей

Агентство Bloomberg подсчитало, что доллар может вырасти к российской валюте еще на 30% (примерно 97 рублей за доллар). Это может произойти в том случае, если вспышка коронавируса приведет к тому, что американские фондовые рынки упадут как во время мирового финансового кризиса в 2008 году.

Аналитики агентства считают, что в ситуации на фоне коронавируса валюты стран с дефицитом текущего счета и неликвидными финансовыми рынками наиболее уязвимы. В их число также входят несколько стран Южной Америки, Южная Африка, Индонезия и Индия.

По мнению экспертов, падение цен на нефть не позволит российской валюте сохранить позиции по отношению к доллару.

В этом марте американские биржи упали на 16-17%. Стоит отметить, что в 2008 году биржи Соединенных Штатов упали на 20-30%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рубль продолжает падать.