Рубль продолжает падать

Открытие торгов Московской биржи, сегодня, 16 марта, показало, что курс доллара увеличил показатель на на 1,9% по сравнению с последней отметкой на предыдущих торгах, и составил 73,99 рублей. Курс евро подрос на 1,6% и стоил 82 рубля. Об этом свидетельствуют данные актуальные на 10:00 по московскому времени.

Уже в 10:05 рубль начал небольшое укрепление. Доллар оценивался уже в 73,8 руб. Несмотря на это, евро продолжил рост относительно российской валюты, достигнув отметки 82,3 руб.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиянам рассказали, как падение курса рубля повлияет на их жизнь. Подобная экономическая ситуация негативно отразиться на поездках за границу и покупках импортных товаров, таких как: автомобили, предметы одежды и техники. Напомним, после новостей о рубле, жители страны выстраивались в очереди у обменников.