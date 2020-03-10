Россиянам рассказали, как падение курса рубля повлияет на их жизнь

Россиянам рассказали, как падение курса рубля повлияет на их жизнь
Курс валют. Фото: pixabay

Эксперт рассказал о причинах и последствиях падения курса рубля к доллару и евро на международном валютном рынке Forex, случившееся после обвала цен на нефть.

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков рассказал «Вечерней Москве», что в частности, к обвалу рубля привело отсутствие соглашения с ОПЕК (организация стран — экспортеров нефти — прим. ред.). Также на снижение нацвалюты повлияло падение мировых индексов и санкционное давление.

По словам финансиста, падение рубля сильнее всего отразится на поездках за границу и ценах на импортные товары, в частности авто, одежда и техника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после новостей об обвале рубля петербуржцы выстроились в очередь у обменников.

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