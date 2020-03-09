После новостей об обвале рубля петербуржцы выстроились в очередь к обменников

В самых выгодных евро можно было купить за 87 рублей.

Об этом стало известно сегодня, 9 марта. Обо всем пишет в Twitter депутат МО Лиговка-Ямская Александр Изотов. Он выложил фотографию, на которой запечатлена очередь у центра обмена валют на Лиговском проспекте. Десятки петербуржцев хотят обменять деньги, чтобы поиметь хоть какую-то выгоду с обвалившегося рубля.

Изотов пояснил, что сейчас доллар продают за 75 рублей, а скупают за 67 рублей. Что касается евро, то самая выгодная цена – 87 рублей. Напоминаем, что так произошло из-за падения мировых цен на нефть – это сказалось н стоимость рубля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге евро продают за 90 рублей. При этом Сбербанк гораздо спокойнее отреагировал на утренние новости об обвале цен на нефть и последующее ослабление рубля.