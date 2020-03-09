В Петербурге евро продают за 90 рублей

В понедельник, 9 марта, цены на доллар и евро в обменных пунктах Северной столицы взлетели до 81 и 90 рублей соответственно.

Рекордную за последнее время стоимость валюты предлагает обменник СКВ «Лиговский»: продажа одного евро обойдется в 90 рублей, а покупка будет стоить 81,5 рублей. Согласно информации АБН, доллар значительно дешевле евро, однако все равно взлетел в цене: продажа осуществляется за 81 рубль, а покупка — за 72,50 рублей.

При этом Сбербанк гораздо спокойнее отреагировал на утренние новости об обвале цен на нефть и последующее ослабление рубля. Сейчас евро там продают за 85,55 рублей и покупают за 80,95 рубля. Стоимость продажи доллара — 75,04 рубля, покупают валюту за 71,05 рубля.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сложившаяся экономическая ситуация вызвана неудачным заседанием ОПЕК+, члены которого не пришли к компромиссу по поводу снижения объемов добычи нефти в связи с коронавирусом.