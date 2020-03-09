На рынке произошло сильнейшее обрушение цен на нефть

Причиной рекордного краха цен на нефть стали новости о том, что страны ОПЕК+ не пришли к консенсусу по сокращению добычи нефти. Резкий спад спроса вызван распространением коронавируса.

В марте 2020 года на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на майские поставки нефти марки Brent уменьшилась едва ли не в половину, на 42,6%. Её цена составила $31,74 за баррель. Стоимость фьючерса нефти WTI с поставкой на апрель и вовсе упала на 48,9%, опустившись до $27,72.

Сильнейший за последние годы крах цен на нефть вызван итогом переговоров стран ОПЕК+, прошедшем в Вене. ОПЕК, со своей стороны, предлагала дополнительно сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за эпидемии коронавируса, отрицательно сказывающей на спросе. Однако Россия и Казахстан не поддержали это предложение.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 38 кредитно-финансовых организаций России оказались в зоне риска.